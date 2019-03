Inserita in Salute il 26/03/2019 da Direttore Agugliaro (Confintesa UGS-Medici): Pronto Soccorso Psicotraumatologico grande traguardo per l’umanizzazione ospedaliera Comunicato del Segretario Provinciale di Confintesa UGS-Medici, Renato Agugliaro, riguardo l´apertura del nuovo pronto soccorso psicotraumatico presso l´Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo.



“Una novità assoluta nella cura della psiche di medici, operatori sanitari e pazienti in quanto, con questa intesa, l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello diventa il primo polo ospedaliero a creare un ‘pronto soccorso psicotraumatologico’ utile a prevenire e trattare eventi psicologici che possono sfociare in situazioni traumatiche nell’ambiente ospedaliero. La cura della psiche di operatori e pazienti costituisce un importante traguardo nell’umanizzazione delle strutture sanitarie in un’ottica di assistenza a dipendenti ed utenza. Non possiamo che apprezzare questa iniziativa e sperare che anche le altre aziende adottino tali misure, augurandoci un rapido sviluppo a livello regionale” dichiara così il Segretario Provinciale di Confintesa UGS-Medici, Renato Agugliaro, a cui si aggiunge il plauso del Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato.

Palermo lì, 26/03/2019