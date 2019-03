Inserita in Politica il 26/03/2019 da Direttore Incontro sul tema: ´Aereoporti ed aerei per la Sicilia´ Si è tenuto ieri al Palazzo delle Cultura di Catania, alla presenza del ministro Toninelli, il direttore generale dell’Enac Quaranta, il sottosegretario Santangelo il prefetto Sammartino, il sindaco Poglese, ed una nutrita rappresentanza di parlamentari regionali del M5S , tra cui anche l’on Valentina Palmeri, un incontro sul tema : “Aereoporti ed aerei per la Sicilia”. Un no secco alla privatizzazione degli aeroporti siciliani viene dagli esponenti del Movimento, lo stesso Ministro dichiara che “Vendere le quote penso sia un grosso errore, il ministero vigilerà su ogni passaggio. Basta con i ritardi, adesso si facciano investimenti a beneficio dei siciliani”. L’incontro siciliano sul sistema di gestione degli scali aeroportuali siciliani, segue di qualche giorno la Conferenza Nazionale sul Trasporto Aereo, tenutosi a Roma, dove era presente una nutrita rappresentanza di deputati regionali siciliani M5S e nell’ambito della quale è stato presentato il Ddl del gruppo regionale M5S prima firmataria la deputata Stefania Campo. Al termine della conferenza i deputati regionali e il ministro Toninelli si sono riuniti insieme ai responsabili dell’RFI per fare il punto dell’attuale rete ferroviaria regionale. L’on Palmeri ha chiesto in particolare , ai responsabili RFI (Rete Ferroviaria Italiana), i termini della riapertura della tratta via Milo, chiusa da diverso tempo, se tale tratta sarà elettrificata e se sarà collegata con l’aereoporto di Trapani; come risposta e stato assicurato che la tratta sarà riaperta entro il 2023 e sarà tutta elettrificata , ma non ci sarà nessun collegamento con l’aereoporto in quanto non previsto nel progetto originario.