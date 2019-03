Inserita in Sport il 26/03/2019 da Direttore Pall. Trapani: La formazione U18 accede alla seconda fase del campionato nazionale Gli Under 18 Eccellenza alla seconda fase



Con un turno d’anticipo, la formazione dell’Under 18 Eccellenza della Conad Trapani ha raggiunto la certezza matematica dell’accesso alla seconda fase del Campionato Nazionale “Giancarlo Primo”. Dopo il successo di ieri dei granata sul campo del New Basket Time Latina per 63-81, ieri sera la formazione del San Paolo Ostiense ha perso 73 a 80 il confronto interno con l’Eurobasket Roma consegnando così ai ragazzi guidati da coach Fabrizio Canella il quarto posto in classifica del girone toscano-laziale. Il quarto posto garantisce alla Conad Trapani di proseguire il proprio cammino all’interno della rassegna nazionale. Un traguardo storico per l’unica realtà siciliana iscritta al Campionato Nazionale “Giancarlo Primo”, un risultato che premia i ragazzi, lo staff e anche tutte le famiglie che hanno creduto nel raggiungimento di un obiettivo straordinario. FORMULA La seconda fase prevede una formula dove le 24 squadre qualificate verranno suddivise in 6 gironi formati da 4 formazioni ciascuno. L’inizio della seconda fase è previsto per l’8 aprile 2019 e la conclusione per il 20 maggio 2019. Le prime di ogni girone si qualificheranno direttamente alla Finale Nazionale. Le seconde classificate di ogni girone, invece, saranno suddivise in 2 gironi da 3 squadre ciascuno e disputeranno un concentramento. La composizione dei due gironi sarà effettuata tramite sorteggio integrale e sempre tramite sorteggio si determinerà il primo incontro. Le due società vincenti i due concentramenti si qualificheranno per la Finale Nazionale. COMPOSIZIONE GRUPPO DELLA CONAD TRAPANI Gli Under 18 della Conad Trapani con il quarto posto in classifica sono stati inseriti nel Girone D della seconda fase del Campionato “Giancarlo Primo”. Sicuro lo scontro con il New Basket Brindisi, mentre restano da definire le altre due formazioni che completeranno il girone in cui sono inseriti i granata. Le ulteriori squadre saranno la prima classificata del girone del comitato del Piemonte (posizione attualmente ricoperta dalla Pallacanestro Varese, insieme alla Novipiù Campus Piemonte Basketball) e la terza qualificata del girone del Veneto (posto occupato dalla Reyer Venezia e dalla Dolomiti Energia Trento). DICHIARAZIONI Fabrizio Canella (Allenatore Under 18 Conad Trapani): «Arrivare tra le migliori società d’Italia rappresenta un risultato storico per la nostra società. Sono contento e orgoglioso anche perché questo gruppo lo alleno da tanti anni. Voglio ringraziare in primis i ragazzi, tutto lo staff e la società che ci ha permesso di disputare questo importante campionato affrontando importanti investimenti. Pensare di andare avanti e confrontarsi con le migliori squadre d’Italia per me è qualcosa di straordinario. Guardando il nostro possibile girone sono tutte società che disputano il massimo campionato, eccetto noi che giochiamo in Serie A2. Non abbiamo nulla da perdere e per noi mentalmente sarà più facile dare il 100%».

