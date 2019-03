Nell´ambito dell´iniziativa di BCsicilia ´30 Libri in 30 Giorni´ si presenta a Termini Imerese il volume ´L´ultimo Risorgimento. Settembre 1866: la rivolta del Sette e Mezzo´

Inserita in Cultura il 26/03/2019 da Direttore NellŽambito dellŽiniziativa di BCsicilia ´30 Libri in 30 Giorni´ si presenta a Termini Imerese il volume ´L´ultimo Risorgimento. Settembre 1866: la rivolta del Sette e Mezzo´ NellŽambito dellŽiniziativa "30 Libri in 30 Giorni" si presenta mercoledì 27 marzo 2019 alle ore 17,30, presso il Circolo Margherita in piazza Duomo a Termini Imerese, il volume "LŽultimo Risorgimento. Settembre 1866: la rivolta del Sette e Mezzo" a cura di Santo Lombino e Aurelio Maggi. La manifestazione è promossa da BCsicilia, lŽAssociazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali in collaborazione il Circolo Margherita. Dopo i saluti di Giacinto Lo Faso, Presidente Circolo Margherita e Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia Sede Termini Imerese sono previsti gli interventi Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e Michele Iacono, Scrittore e saggista . AllŽincontro sarà presente il curatore del volume Santo Lombino. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 - Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia. Nel settembre 1866 una insurrezione popolare sconvolse la città di Palermo e i comuni del suo hinterland, colpendo i centri del potere amministrativo, politico e militare. Le modalità di svolgimento furono assai simili a quelle dei moti anti-borbonici dei decenni precedenti e molti capisquadra erano gli stessi che nel 1860 avevano portato alla vittoria la spedizione dei Mille. In questo caso, però, la controparte era costituita dal neonato Regno dŽItalia a guida sabauda. Gli osservatori di parte governativa attribuirono la rivolta del "Sette e Mezzo" ad un "episodio di delinquenza collettiva", mentre la Commissione parlamentare dŽinchiesta e la maggior parte degli storici hanno sottolineato la crisi di fiducia tra governati e governanti, la leva obbligatoria, i rastrellamenti militari per catturare disertori e renitenti, la soppressione delle corporazioni religiose e lŽincameramento dei loro beni, la gestione dellŽordine pubblico che confondeva artatamente delinquenza comune e opposizione politica. In una società ad alto livello di "democratizzazione della violenza", il moto popolare fu preparato da un gruppo di repubblicani radicali in rotta con i moderati e con Mazzini, guidato prima dal generale garibaldino Corrao e poi da Giuseppe Badia, cui diedero manforte esponenti clericali e filo-borbonici in cerca di rivincita. Il carattere ibrido della direzione politica, il mancato collegamento col resto dellŽIsola e lŽapprodo in città di 40.000 soldati con fucili e cannoni, facilitarono lŽazione repressiva guidata dal generale Raffaele Cadorna, con la dichiarazione dello stato dŽassedio, arresti di massa e tribunali speciali. Sulla scorta di quanto emerso dal convegno di studi storici "LŽultimo Risorgimento. A 150 anni dalla rivolta del Sette e Mezzo" tenutosi il 27 novembre 2016 a Bolognetta (Palermo), questo volume intende ricostruire il contesto sociale e politico dellŽinsurrezione e favorire la riflessione sul suo rapporto con la lunga serie dei moti ottocenteschi e con i successivi sviluppi che portarono alla nascita dei "Fasci dei lavoratori".