Inserita in Sport il 26/03/2019 da Direttore

La Sport Man chiede un incontro al patron della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi

Il manager Alessio Sundas interviene nella vicenda della cessione, prima annunciata e poi ritirata, della Ternana Calcio da parte del presidente Stefano Bandecchi. L’agente Sundas, titolare dell’agenzia Sport Man, ha lanciato un pubblico invito al massimo dirigente rossoverde per organizzare un incontro nel quale si possano gettare le basi per la crescita ed il rilancio dello storico club umbro che rischia di essere coinvolta nei play out per la retrocessione in Serie C.





“Il nostro appello al patron Bandecchi - spiega Sundas – è nato dopo aver visto gli spalti dello stadio Liberati desolatamente vuoti per la frattura che si è creata tra la passionale tifoseria della Ternana e l’attuale dirigenza. Un distacco che rischia di compromettere il cammino di una squadra nata per andare in Serie A ed ora spaventata dall’incubo della retrocessione. Le parole del presidente Bandecchi sono importanti, il suo rinnovato amore per la Ternana è un trampolino di lancio decisivo, ma è ovvio che nel calcio moderno servano risorse, sponsor ed organizzazione tecnica per competere in un campionato di alto livello quale è diventata la Serie B. L’agenzia Sport Man chiede un incontro ai dirigenti umbri per vagliare se esista l’ipotesi di una collaborazione sia per trovare sponsor, sia per contattare un gruppo di imprenditori pronti ad acquistare parte delle quote della società. La Sport Man, agenzia leader nel selezionare i brand più adatti ai club, ha la possibilità di portare rapidamente denaro fresco nelle casse della Ternana. Inoltre, abbiamo anche la possibilità di rafforzare l’organico del club rossoverde, ci sono giocatori dei quali deteniamo la procura che potrebbero essere utili sia nell’immediato che in futuro”.





Tra i giocatori che l’agente Sundas vorrebbe proporre al club rossoverde ci sono Lev Ivanenko, ucraino, ala sinistra, il portiere Guercio Davide, proveniente dal Como, Zahhar Mohamed, attaccante, Kondaj Erik, difensore del Cuneo, Dionisie Curecheru, giocatore del campionato di Malta, Prima Divisione.