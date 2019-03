Inserita in Cronaca il 26/03/2019 da Direttore CROCE ROSSA ITALIANA ´Uovo Solidale 2019´ Anche il Comitato di Croce Rossa di Alcamo aderisce all’iniziativa “UOVO SOLIDALE 2019”. I volontari, nel corso delle domeniche che precederanno la Pasqua, saranno presenti nelle piazze di Alcamo, Calatafimi e Castellammare del Golfo, con appositi gazebi allestisti per la vendita delle uova di cioccolato al costo di 10 euro ciascuno. Per l’occasione verranno illustrate le varie attività che Croce Rossa svolge per la popolazione coinvolgendo i presenti con giochi e dimostrazioni sulle sue aree di intervento. I volontari saranno presenti a Calatafimi, domenica 31 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in prossimità dell’ufficio postale; a Castellammare del Golfo, domenica 7 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ai Quattro canti; presso UNIEUR di Alcamo, sabato 13 Aprile dalle 16.30 alle 19.30 e ad Alcamo, domenica 20 Aprile dalle ore 9.00 alle re 13.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00 in Piazza Ciullo. Inoltre, tutti coloro che vorranno offrire la loro solidarietà, con un piccolo contributo, potranno ricevere un Uovo di Pasqua del peso di 300 grammi, realizzato artigianalmente con cioccolato al latte oppure fondente. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività che da molti anni la Croce Rossa di Alcamo si impegna a svolgere sul territorio. Le “UOVA SOLIDALI” potranno anche essere prenotate da subito, scrivendo un SMS o un messaggio whatsapp al numero 3463805085, indicando nome, cognome, recapito telefonico, il quantitativo e la versione prescelta. Sarà invece possibile conoscere le varie giornate e gli orari dedicati alla vendita nelle piazze delle tre cittadine consultando la pagina facebook Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo Onlus oppure seguendo la CRI di Alcamo anche sugli altri canali social. Sostienici con un “Uovo Solidale”. “Aiutaci ad aiutare!”

Alcamo, 18 Marzo 2019