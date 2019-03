Inserita in Politica il 26/03/2019 da Direttore STABILIZZAZIONE PRECARI ASP DI PALERMO SAMMARTINO: "MODELLO CHE SIA CONDIVISO DA TUTTA LA SICILIA"



"Esprimo soddisfazione per la decisione dell´Asp di Palermo di procedere alla stabilizzazione dei 405 lavoratori precari che da anni prestano servizio presso l´azienda ospedaliera. Abbiamo affrontato questo tema più volte in Commissione Lavoro e per questo non posso che fare un plauso al direttore generale e ai sindacati di categoria che hanno stabilito insieme un crono programma che prevede tempi certi. Mi auguro che questo modello venga condiviso da tutti coloro che sono rimasti indietro nelle stabilizzazioni. E´ tempo di chiudere definitivamente la stagione del precariato storico nell´Isola".

Così il Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all’ARS, Luca Sammartino, commenta la notizia della stabilizzazione, annunciata dall´Asp di Palermo, di 405 precari entro il 2019.