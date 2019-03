Inserita in Cronaca il 25/03/2019 da Direttore TRAPANI: Visita di commiato del Prefetto Darco Pellos ai Vigili del Fuoco. Il giorno 21 marzo il Prefetto Darco Pellos ha voluto salutare personalmente il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Merendino, i Funzionari e tutto il personale del Comando provinciale di Trapani. Dal 1° di Aprile il Prefetto è stato trasferito a Roma a dirigere la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. C’era aria di commozione nell’aula magna del Comando. Il Comandante Merendino ha sottolineato, tra l’altro, il forte legame istituzionale tra Vigili del Fuoco e Prefettura e la grande capacità di coordinamento del Prefetto, che hanno determinato la sottoscrizione di alcune convenzioni importanti tra Amministrazioni al fine di conseguire risultati esaltanti per la lotta agli incendi boschivi. Il Comandante ha augurato al Prefetto sempre maggiori e meritate fortune. Il Prefetto, dal canto suo, ha ribadito La stima e l’apprezzamento incondizionato che nutre nei confronti dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale ed insostituibile del sistema di protezione civile e per i brillanti risultati ottenuti a salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità dei cittadini. Il Comandante Merendino, al termine della visita, ha omaggiato il Prefetto Pellos del crest del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Trapani lì 25 Marzo 2019