Inserita in Cronaca il 25/03/2019 da Direttore MARSALA - Senso unico in via del fante Si avviano i lavori per lŽampliamento dei marciapiedi di via Del Fante. Il tratto interessato è quello compreso tra lŽingresso al nuovo Tribunale e lŽincrocio con corso Gramsci. Da qui il provvedimento della Polizia Municipale con il quale si dispone - a partire da domani, martedi 26 Marzo, e per un periodo di trenta giorni - il senso unico di marcia sulla stessa via Del Fante, in direzione corso Gramsci.