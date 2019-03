Inserita in Cronaca il 25/03/2019 da Direttore Marausa Lido Un plauso alle Associazioni Marausa Lido Relives, Marauzac e Giubbe dŽItalia che, nella giornata di ieri, hanno contribuito con impegno e fatica a ripulire il litorale sovente oggetto di incivile abbandono di rifiuti diversi. A loro confermo anche l impegno della mia Amministrazione per rendere al meglio fruibile la spiaggia e assicurare i necessari servizi anche per quest’anno, nonostante le azioni di grave limitazione alla via di fuga poste in essere dalla locale ditta proprietaria dellŽarea.

Giacomo Tranchida