Inserita in Cronaca il 25/03/2019 da Direttore Casting film ŽIl delitto MattarellaŽ "La produzione Cici Film rende noto che martedì 26/03/2019 alle ore 15, a Castellammare del Golfo, città di origine di Piersanti Mattarella, presso la sede dell´Associazione Dove&Mouse di Via Enrico Berlinguer 1, si terranno i casting delle figurazioni per la realizzazione del film "Il Delitto Mattarella" di Aurelio Grimaldi. I casting sono aperti esclusivamente ai maggiorenni. EŽ richiesta una foto cartacea a figura intera".