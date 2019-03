Inserita in Cronaca il 25/03/2019 da Direttore Assoenologi Sicilia - Messaggio di cordiglio per Nicoletta In questo momento di profondo dolore, Assoenologi Sicilia si stringe intorno al proprio socio Damiano e a tutta la famiglia Indelicato.

Non ci sono parole che possano colmare il vuoto o alleggerire il peso dell’atroce scomparsa della giovane ed amata Nicoletta, una tragedia che ha colpito tutti profondamente. Seppur consapevoli di questo, i colleghi enologi esprimono la propria vicinanza e il proprio affetto alla famiglia.

Marsala, 25 marzo 2019