Inserita in Politica il 25/03/2019 da Direttore Sottosegretario Santangelo - Gestione aeroportuale regionale unitaria soluzione concreta immediatamente praticabile per la crescita della Sicilia LŽintervento del Sottosegretario Santangelo nel corso della Conferenza "Aeroporti e Aerei per la Sicilia" svoltasi oggi a Catania alla presenza, tra gli altri, del Ministro Danilo Toninelli.



"Il nostro modello di gestione unica pubblica delle società di trasporto aereo rappresenta unŽidea concreta, immediatamente percorribile adesso che tutte le società di gestione degli aeroporti siciliani sono in mano pubblica, in grado di garantire immediati vantaggi a tutto il territorio, specialmente al Sud Italia" così il Sottosegretario Santangelo, intervenendo nel corso della Conferenza Aerei e Aeroporti per la Sicilia, svoltasi a Catania, alla presenza, tra gli altri, del Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

"Questo rappresenta il momento ideale per perseguire questa strategia che gioverebbe a tutti gli scali, principali e secondari, che potranno lavorare in sinergia tra loro e stare sul mercato come unico prodotto anche ai fini dellŽofferta turistica da promuovere nel mondo: quella di "Destinazione Sicilia"" ha continuato il Sottosegretario.

"Occorrerebbe dunque scongiurare qualsiasi intento di privatizzazione e permettere ad una delle Regioni più grandi dŽItalia di portare avanti questo prodotto di destinazione unica siciliana.

Il potenziale della Rete aeroportuale unitaria emerge dal confronto con le Isole Baleari, una realtà con un quinto degli abitanti della Regione siciliana che riesce ad accogliere più del doppio dei passeggeri.

Per questo un sistema come quello delle Baleari in Sicilia potrebbe immediatamente triplicare o quadruplicare gli arrivi.

Da non sottovalutare anche il fatto che prima o poi anche i grandi aeroporti arriveranno ad un punto in cui non si potranno più espandere, e quindi avranno tutto lŽinteresse e il bisogno di operare in sinergia con aeroporti più piccoli limitrofi.

La Rete aeroportuale che proponiamo avrebbe anche il merito di evitare distorsioni di mercato aeroportuale con conseguenti ripercussioni sullo sviluppo del territorio.

Non è in discussione lŽimportante ruolo assunto dai vettori aerei che sono in grado di spostare milioni di passeggeri, ma riteniamo necessaria una programmazione che tenga conto di tutti gli aeroporti e delle risorse pubbliche disponibili, per evitare che lo spostamento da un aeroporto allŽaltro di un vettore possa arrivare persino a causare la crisi di uno scalo.

In questa programmazione è necessario garantire che gli aeroporti secondari siano in grado di stare sul mercato e quindi probabilmente quella di raggrupparli e metterli a sistema può essere unŽottima soluzione.

Quindi non solo la nostra non è una soluzione che va controtendenza, ma è anche un progetto di sviluppo, immediatamente percorribile, per la crescita del Meridione e di tutto il nostro Paese" ha concluso il Sottosegretario Santangelo.