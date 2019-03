Inserita in Sport il 24/03/2019 da Direttore Alessio Paoli assoluto nella polvere di Villanova d´Albenga La prima prova del Campionato Italiano Major Maxxis di Enduro è stata decisamente caratterizzata dalla polvere, che ha accompagnato i piloti al via per tutta la giornata di gara, rendendo ancora più impegnative le due prove speciali ed il tracciato disegnati dal motoclub Alassio per questa tappa inaugurale della stagione 2019.

Ad ospitare i 297 piloti presenti è stato il paesino di Villanova d’Albenga, in provincia di Savona, che oggi, domenica 24 marzo, si è tinto dei colori dell’Enduro per il primo formale atto del tricolore Major. Un inizio di campionato davvero esaltante per il campionato dedicato ai riders Over35, con un numero di partecipanti che ha superato ogni aspettativa.

Aspettative per lo spettacolo che si sono invece confermate, con i piloti al via che si sono dati battaglia fin dalle prime prove speciali. Roberto Bazzurri (Beta) e Alessio Paoli (Beta) hanno animato i vertici della classifica Assoluta, lottando tutto il giorno per la vittoria finale. A salire sul gradino più alto del podio è stato dopo sette ore Alessio Paoli che s’impone su Roberto Bazzurri per 3”48. Terzo Roberto Rota (KTM), tra i primi fino all’ultimo Cross Test dove una caduta gli ha fatto perdere 30 secondi, senza però pregiudicargli il podio finale.

Tante le classi di questa nuova stagione, con le categorie Veteran, SuperVeteran ed UltraVeteran suddivise per la stagione 2019 in 2t e 4t. I primi vincitori di queste nuove classi sono stati Giampiero Granocchia (Veteran 2t), Marco Petracca (Veteran 4t), Luca Gandolfo (SuperVeteran 2t), Fabrizio Hriaz (SuperVeteran 4t), Lucio Chiavini (UltraVeteran 2t) e Fabio Benetti (UltraVeteran (4t).

Tra i Master, il primo round marchiato duezerodiciannove è andato a Stefano Nigelli (250 2t), Matteo Zecchin (300), Manuel Bana (250 4t), Damiano Incaini (450), mentre negli Expert prima posizione per Luca Loss (250 2t), Francesco Sibelli (300), Luca Politanò (250 4t) e Stefano Bertolazzi (450).

La formazione del Motoclub Gaerne, composta da Manuel Bana, Marco Luvisetto, Glauco Ciarpaglini e Matteo Zecchin, si aggiudica il podio delle squadre davanti a Motoclub Ragni Fabriano e Motoclub Fast Team.

Ad Albenga abbiamo inoltre assistito alla prima sfida tutta orange del Challenge KTM Enduro Major. Con oltre 100 riders al via, il primo appuntamento è andato a Francesco Sibelli nella categoria Major e a Marco Petracca nella Veteran.

Prossima fermata del Campionato Italiano Major Maxxis di Enduro è a Fanna, in provincia di Pordenone, il prossimo 19 maggio!