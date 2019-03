Inserita in Cronaca il 24/03/2019 da Direttore TRAPANI: IL SALUTO DI COMMIATO DEL MARESCIALLO MAGGIORE ANDREA CASTALDI Il Comando Compagnia Carabinieri di Trapani, si appresta a salutare il Maresciallo Maggiore Andrea Castaldi il quale, a breve, lascerà l’attuale comando della Sezione Radiomobile, ricoperto dal 2017, per ricoprire un altro prestigioso incarico. Il Maresciallo Magg. Castaldi si è distinto per l’impegno e la dedizione all’Arma dei Carabinieri in ogni Reparto in cui ha prestato servizio, tra cui ricordiamo la Stazione di Petrosino, il Reparto Operativo e soprattutto da Comandante di Stazione di Locogrande, dal 2002 al 2016, un lungo periodo costellato da importanti operazioni e altrettanti riconoscimenti. Da Comandante della Sezione Radiomobile di Trapani ha condotto numerosi arresti, tra cui l’omicida di Fabio D’Aguanno e il piromane seriale di automobili, nonché sequestrato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti droga, solo per citare una parte della attività svolta. Nel corso della sua brillante carriera è stato insignito da diversi Encomi, tra cui ricordiamo quello per aver salvato la vita ad un aspirante suicida e per aver tratto in arresto il latitante Vito Marino, nonché del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana nel 2013. Trapani, 24 marzo 2019