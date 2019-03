Inserita in Tempo libero il 24/03/2019 da Direttore CONCERTO FINALE MASTERCLASS SAXOFONO 2019 - Domenica 24 Marzo ore 18:30 - Baglio Fontana, Buseto Palizzolo (TP) Oggi, domenica 24 Marzo alle ore 18:30, presso il Baglio Fontana a Buseto Palizzolo si concluderà, con il concerto finale, la Masterclass di Saxofono 2019 tenuta dal M° Francesco Paolo Barbaria ed organizzata dall´Associazione Musicale "Giacomo Candela". La Masterclass si è svolta nei locali della Scuola di Musica “Diapason” in tre weekend nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ad esibirsi saranno gli allievi, provenienti da tutta la Sicilia, in formazione trio, quartetto ed ensemble con musiche di Vivaldi, Barber, Williams, Grieg, Galliano e Piazzolla. Il Maestro Francesco Paolo Barbaria è un sassofonista di fama internazionale. E´stato, infatti, invitato a numerosi quanto importanti eventi come l´ultimo Congresso mondiale del Saxofono svoltosi a Zagabria nel luglio 2018. Collabora con il Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania e la Fondazione “Orchestra Sinfonica Siciliana” di Palermo, con quest’ultima ha eseguito, per la prima volta in Italia la Rapsodia di André Waignein, brano d’obbligo composto per la finale del concorso mondiale di Dinant (Belgio) nell’anno 2010.