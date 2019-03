Inserita in Cronaca il 24/03/2019 da Direttore Attentato incendiario a CHiara Natoli - Fumetta (PRC): LŽattentato a Chiara dimostra che la mafia, con questo Governo, rialza al testa Palermo 24 marzo - La notizia dellŽattentato subito da Chiara Natoli ci ha lasciati sgomenti, facendoci fare un salto indietro di decenni. Il fatto che lŽattentato incendiario avvenga a pochi giorni dalla celebrazione del Giorno della Memoria delle Vittime di Mafia è segno di una prova di forza plateale della Mafia, la quale ha capito che con questo Governo può rialzare la testa colpendo chi è esposto in prima linea nel combatterla ogni giorno attraverso il lavoro sociale. Lo afferma in una nota Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo. Siamo certi che Chiara e gli altri militanti di Libera - continua Fumetta - non si arrenderanno di fronte a questo atto, a loro e alla nostra amica Chiara va la solidarietà del nostro partito e lŽimpegno che ieri come oggi staremo dalla stessa parte nella lotta alla mafia.