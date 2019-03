Inserita in Economia il 23/03/2019 da Direttore ´TRENT’ANNI DI AGRICOLTURA MARSALESE E PETROSILENA 1980-2010´. E’ questo il titolo dell’eBook scritto da Gaspare Bonomo, ex Dirigente della Sezione operativa dell’ESA di Marsala, che verrà presentato venerdì 29 marzo, alle ore 10.30 al Monumento ai Mille, alla presenza delle istituzioni cittadine, di tecnici, professori universitari, ricercatori, dirigenti regionali, operatori agricoli e giornalisti.

Il libro si prefigge l’intento di tracciare la storia di questi trent’anni di agricoltura locale, visti attraverso l’attività della Sezione Operativa di Assistenza Tecnica Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo di Marsala.

L’idea dell’autore è quella di mettere a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse ad approfondire le problematiche dell’agricoltura siciliana e marsalese e petrosilena in particolare, il materiale organizzato e sintetizzato nel volume.

Gaspare Bonomo è un ex dirigente dell’Ente di Sviluppo Agricolo, che si è occupato in tutto il suo periodo lavorativo di assistenza tecnica agricola, dirigendo dal 1979 al 2010 la Sezione Operativa di Assistenza tecnica agricola di Marsala.

Il libro, di 800 pagine, è composto da otto capitoli in cui si parla dell’assistenza tecnica agricola in Sicilia e a Marsala e del processo evolutivo della vitivinicoltura, del florovivaismo, della fragolicoltura, delle colture orticole in serra e delle colture orticole di pieno campo.

L’eBook, consultabile gratuitamentes online, contiene anche tutta una serie di articoli divulgativi e scientifici pubblicati su giornali e riviste che costituiscono uno strumento di grande interesse per analizzare il percorso evolutivo dell’agricoltura marsalese e petrosilena a partire dal 1980.

Alla presentazione interverranno i sindaci di Marsala e Petrosino, Alberto Di Girolamo e Gaspare Giacalone, Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, Nicola Trapani, ex docente di Viticoltura ed Enologia dell’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala, Arturo Croci, giornalista e ancora, Rosario Di Lorenzo, Docente di Viticoltura dell’Università di Palermo, Fabio D’Anna, Docente di Orticoltura e Floricoltura dell’Università di Palermo, Michele Assenza, Dirigente Servizi allo sviluppo Ente Sviluppo Agricolo, Valter Pironi, Agronomo, ex Direttore della Scuola di Minoprio (CO) e Guglielmo Donzella, ex Dirigente della Sezione Operativa dell’ESA di Vittoria.