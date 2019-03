Inserita in Economia il 23/03/2019 da Direttore Roma - Il Sottosegretario Santangelo agli ´Stati Generali del Trasporto Aereo´: ´Un Gestore Unico per la Rete aeroportuale pubblica della Sicilia è la soluzione´ Il 20 e 21 marzo il Sottosegretario per i Rappporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Senatore Vincenzo Santangelo, ha guidato la partecipazione alla Conferenza Nazionale sul Trasporto Aereo di una delegazione composta dalle deputate dell’Assemblea regionale siciliana Stefania Campo e Valentina Palmeri e dagli esperti dott. Giovanni Catania e dott.ssa Floriana Carlino. L’importante evento ha rappresentato un’occasione unica di confronto con le Istituzioni, con interlocutori qualificati e stakeholders per contribuire a delineare prospettive e modelli di sviluppo del settore del trasporto aereo. “Abbiamo colto questa straordinaria occasione per esporre a tutti i partecipanti la nostra l’idea creare una gestione aeroportuale unica pubblica per la Sicilia che permetta di superare le attuali criticità sviluppando al meglio il trasporto aereo e di garantire condizioni di vera crescita del Mezzogiorno e della Sicilia” – ha affermato il Sottosegretario. “La rete aeroportuale regionale pubblica – ha proseguito Santangelo - nella fase in cui ci troviamo oggi, rappresenta il potentissimo strumento che può consentirci di aumentare notevolmente il numero dei passeggeri, di ridurre i costi e di garantire tariffe più vantaggiose e maggiore trasparenza e controllo”. L’intervento del sottosegretario è stato incentrato sul tema “Reti e Intermodalità” all’interno del Panel “Gestione sistema aeroportuale nazionale e delle reti aeroportuali”. Nello stesso Panel è intervenuta la dott.ssa Floriana Carlino sui “Modelli gestionali nelle diverse realtà dei paesi dell’UE e individuazione di best practices”. Le due portavoce Valentina Palmeri e Stefania Campo hanno affrontato, rispettivamente, le tematiche delle “Politiche per la sostenibilità ambientale” e del “Rafforzamento dell’agenda sociale e creazione di posti di lavoro di alta qualità nel settore dell’aviazione”, mentre su “aiuti di stato e regolazione del settore” è intervenuto il dott. Giovanni Catania. “Il mio personale ringraziamento va agli organizzatori della Conferenza dalla quale sono emersi contenuti molto stimolanti, un evento perfettamente riuscito grazie alla qualificatissima partecipazione. Ringrazio anche il Presidente dell’ENAC, Nicola Zaccheo, che ha condiviso il nostro punto di vista e ha espresso parole positive per il nostro contributo” ha concluso Santangelo.