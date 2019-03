Inserita in Cultura il 23/03/2019 da Direttore Ritorna ad Erice ´La Domenica nel Borgo´ nelle giornate del 24 e 31 marzo Con l’arrivo della primavera torna ad Erice l’iniziativa “La Domenica nel Borgo”, a cura dell’Assessorato Turismo e Cultura del Comune di Erice in collaborazione con gli Istituti IPSEOA “Ignazio e Vincenzo Florio” e I.I.S. “Sciascia e Bufalino” di Erice.

La città di Erice, socio onorario dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia”, come già lo scorso anno, per due domeniche successive, aprirà infatti ai visitatori le porte dei siti culturali comunali, il Castello di Venere, il Polo Museale “A. Cordici”, la Torretta Pepoli, Erice in miniatura e il Quartiere Spagnolo, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, con ticket simbolico di € 3,00 cumulativo per tutti i siti.

Guide d’eccezione saranno i ragazzi delle scuole superiori ericine, novelli CICERONI PER UN GIORNO, che accompagneranno i visitatori alla scoperta di luoghi straordinari, immersi nel prezioso patrimonio storico, artistico, culturale, custodi delle tradizioni e del “buon vivere”.

Appuntamento a tutti i visitatori, domenica 24 e domenica 31 marzo, nella magica atmosfera del centro storico ericino.