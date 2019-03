Inserita in Economia il 23/03/2019 da Direttore Marsala - AREA VASTA: MERCOLEDI’ IMPORTANTE CONVEGNO SUL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI IL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO: A MARSALA CONVERRANNO I VERTICI REGIONALI DELLA MOBILITA’ PER STABILIRE COSA FARE PER IL FUTURO



Nel Maggio 2016 è stato sottoscritto fra diversi Enti il “Protocollo d’intesa per la Governance dell’Area Vasta compresa tra Termini Imerese e Marsala”. All’interno di questa progettualità è stato successivamente approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 247 del 27/06/2017 “l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità – Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità – Condizionalità ex ante del P.O. FESR Sicilia 2014-2020”.

Al fine di verificare lo stato di attuazione di questo importante strumento e di dare un nuovo impulso alle attività previste, ad oltre un anno e mezzo dalla approvazione, è stato organizzato il convegno su " Infrastrutture nel territorio dell’Area Vasta a 18 mesi dall’approvazione del Piano Regionale dei Trasporti“, che si terrà a Marsala nella Sala Conferenze del complesso San Pietro il prossimo Mercoledì 27 Marzo alle ore 9:00.

“Sarà un incontro in cui, assieme ai Sindaci dei Comuni più importanti della Sicilia Occidentale e con la presenza dei responsabili regionali dei diversi sistemi di trasporto, potremo fare un concreto bilancio sull’attuazione del nuovo piano dei trasporti, strumento ormai indispensabile per lo sviluppo socio-economico di questo vasto territorio siciliano – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Un momento importante in cui si tratterà di trasporto gommato, sulle rotaie, navale e areo.