Al via ´30 libri in 30 giorni´ l´iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura

“30 libri in 30 giorni” è la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura. L’iniziativa prevede la presentazione, per trenta giorni consecutivi, di altrettanti libri. La rassegna si svolgerà dal 25 di marzo al 24 di aprile 2019. Gli incontri, organizzati anche in collaborazioni con Case editrici, Associazioni, Circoli culturali, Istituzioni pubbliche o private si terranno in diversi centri dell’isola. “Vogliamo incoraggiare a scoprire, o spesso a far riscoprire, il piacere e il fascino della lettura – afferma il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio - che permette di venire a contatto con altri mondi, di approfondire gli argomenti e i temi più vari e diversi, di avvicinarsi a esperienze e conoscenze spesso distanti dal proprio orizzonte esistenziale, di viaggiare con la fantasia e l’immaginazione, di vivere le vite di uomini e donne del passato. L’obiettivo è quello di valorizzare il libro come strumento indispensabile di informazione, apprendimento, svago e conoscenza: sottolineando come esso scandisca ancora i tempi della cultura. Un libro è una finestra aperta sul mondo che favorisce scambi di idee e pensieri utili per la crescita personale ed intellettuale di ogni persona”. Di seguito i luoghi, le date, i titoli e gli autori dei 30 libri che verranno presentati.

I luoghi, le date, i titoli e gli autori dei volumi che verranno presentati:

Palermo - Lunedì 25 marzo Delfini d’acciaio. Sottomarini classe Toti di Giuseppe Schifano

Palermo - Martedì 26 Marzo Il tredicesimo giorno di Fabio Ceraulo

Termini Imerese - Mercoledì 27 Marzo L’ultimo Risorgimento. Settembre 1866: la rivolta del Sette e Mezzo a cura di Santo Lombino e Aurelio Maggi

Partinico - Sabato 30 Marzo Maria SS. del Ponte, storia e tradizione di Vincenzo Di Trapani

Alia Croce di Pietra di Francesco Teriaca

Campofelice di Roccella - Domenica 31 marzo Corpo a corpo di Giacomo Cacciatore, Alessandra Savona

Barcellona Pozzo di Gotto Il Capitano Ercolessi, la spia dei francesi di Vincenzo Caruso

Torretta - Martedì 2 Aprile Il canto del Baldo di Giuseppe Vitale

Palazzolo Acreide - Giovedì 4 Aprile Il caffè Corsino a Palazzolo: La vita dolce di una impresa storica di Luigi Lombardo

Messina - Venerdì 5 Aprile L’impronta della Penisola Iberica nell’Età del Bronzo siciliano di Francesca Mercadante

Geraci Siculo - Sabato 6 Aprile La mafia desnuda. L’esperienza della scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone di Augusto Cavadi

Misilmeri - Domenica 7 Aprile Con la mafia ai ferri corti di Cesare Mori (rist.)

Ciminna Sentimenti di un’anima di Angela Lazzara

Mussomeli Oralità dell’immagine. Etnografia visiva nelle comunità rurali siciliane di Rosario Perricone

Poggioreale Caramelle Carrubba di Vito Falco

Patti - Lunedì 8 Aprile La città della speranza di Cesare Capitti

Marianopoli - Martedì 9 Aprile Il castello sulla rupe di Borgo Jolanda di Lucia Immordino

Roccapalumba - Mercoledì 10 Aprile Tra scienza e sentimento di Giovanni Siracusa

Agrigento - Giovedì 11 Aprile La villa marittima di Pubblius Annius alla foce del Cottone Antonella Polito, Gaetano Tripodi

Modica Pietre di Modica di Salvatore Terranova

Isola delle Femmine - Venerdì 12 Aprile Un anno a Palermo, 1850 di Giulia Sommariva

Bagheria - Sabato 13 Aprile Sicilia, luoghi del genio di Mario Grasso

Acireale - Domenica 14 Aprile Fiori senza destino di Francesca Maccani

Corleone - Lunedì 15 Aprile L’ultimo sogno dello scopritore di Troia. Heinrich Schliemann e l’Italia (1858-1890) di Massimo Cultraro

Altavilla Milicia - Martedì 16 Aprile Ponti antichi di Sicilia di Luigi Santagati

Palermo La cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti e Fillia (rist. anast.)

Cefalù - Mercoledì 17 Aprile Altre elegie. Facendo ancor in tempo… di Alfredo Mario La Grua

Palermo Il Palazzo delle poste di Caltanissetta, dal Convento dei Riformati alla Banca del Nisseno – AA.VV.

Termini Imerese - Martedì 23 Aprile Aqua Himerae di Antonio Contino

Castellammare del Golfo - Mercoledì 24 Aprile Civiltà del sole in Sicilia di Ferdinando Maurici, Alberto Scuderi, Vito Francesco Polcaro