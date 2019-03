Inserita in Cronaca il 23/03/2019 da Direttore

Marsala - AVERE CENTO ANNI E NON DIMOSTRARLI. QUESTO E’ NONNO BALDASSARE GIACALONE CHE IERI CIRCONDATO DALL’AFFETTO DEI SUOI VICINI E DEL SINDACO HA RAGGIUNTO IL PRESTIGIOSO TRAGUARDO

Il Sindaco Di Girolamo: “desidero fare i complimenti a Baldassare per come ha saputo mantenersi fino a 100 anni e per l’attività fisica che svolge quotidianamente”





Ogni giorno 30 minuti di cyclette per tenersi in forma. La cosa è certamente normale per ogni persona che vuole tenersi in forma, un po’ meno per chi ha superato la soglia dei cento anni. Qualcosa di incredibile che attirato l’attenzione del Sindaco Alberto Di Girolamo, che da valido cardiologo ha ancora una volta sottolineato come l’attività fisica a qualsiasi età è elisir di lunga vita.

Il nonnino in questione è Baldassare Giacalone che vive in maniera completamente autonoma nella sua abitazione del residence San Saveria in via Ferruccio Angileri e che martedì ha tagliato il traguardo delle cento primavere.

“Mi sono complimentato con Baldassare Giacalone per come si tiene in forma – precisa il Sindaco. E’ davvero da apprezzare e da lodare che alla veneranda età di 100 anni lui continua a fare cyclette per decine di minuti al giorno tenendosi in piena forma. Oltre a questo conduce una vita sanissima alimentandosi con i cibi della dieta mediterranea. Un vero esempio di vita esemplare, in cui anche la lettura di buoni libri ha il suo ruolo. Davvero un centenario da prendere ad esempio anche da parte dei più giovani”.

Nonno Baldassare, che ha solamente un fratello che vive nel nord Italia, è stato di fatto stato adottato dagli altri abitanti del Residence dove risiede che lo coccolano come fosse un loro nonnino. Sono stati loro, coordinati da Alberto Nizza, a programmare i festeggiamenti. Il Sindaco da parte sua oltre a formulargli gli auguri della Città, gli ha consegnato una targa a ricordo di questo prestigioso traguardo riservato, peraltro, a pochi eletti.

Nonno Baldassare è stato direttore di 1^ Classe delle Dogane e ha partecipato al 2° conflitto mondiale dove fu fatto prigioniero.