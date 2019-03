Inserita in Sport il 21/03/2019 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC PRONTA PER LA CLASSICISSIMA DI PRIMAVERA Dopo la grande prestazione al Gran Premio Industria & Artigianato a Larciano l’Androni Giocattoli Sidermec torna a calcare il palcoscenico italiano. Lo fa in uno dei grandi appuntamenti del ciclismo internazionale: sabato i campioni d’Italia saranno al via della Milano-Sanremo. Corsa dall’incredibile fascino, la Classicissima di Primavera, che chiama tantissimi dei big del gruppo, offrirà grande vetrina al team, pronto ancora una volta a calarsi nella corsa con la solita immancabile determinazione. L´Androni Giocattoli Sidermec è una delle sette formazioni Professional ad avere ricevuto la wild card per la partecipazione alla 110ª edizione della Sanremo, che naturalmente vedrà al via tutte e diciotto le squadre World Tour.

Mentre parte della squadra è impegnata nella mini campagna del Nord, che si concluderà domenica a Denain e che domani vedrà un altro appuntamento in Belgio, alla Milano-Sanremo (291 i chilometri totali) al via per l’Androni Giocattoli Sidermec ci saranno Manuel Belletti, Matteo Busato, Mattia Cattaneo, Marco Frapporti, Francesco Gavazzi, Fausto Masnada e Matteo Montaguti.

A dirigere la squadra saranno il team manager Gianni Savio con i direttori sportivi Giovanni Ellena e Giampaolo Cheula.