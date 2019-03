Inserita in Politica il 21/03/2019 da Direttore Castelvetrano. Fava ´Laboratorio di nuovo sistema di potere. Rischioso votare adesso´ "A Castelvetrano non ci sono solo le ultime confuse tracce di Matteo Messina Denaro; c´è anche il laboratorio di un nuovo, spregiudicato sistema di potere che, all´ombra di una loggia massonica, aveva mescolato carriere, protezioni, appalti, assunzioni, promesse, licenze."

Lo afferma il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava, secondo il quale "poco importa che la parola "mafia" non compaia negli atti dei magistrati di Trapani: ciò che preoccupa è il modo esibito e impunito con cui pezzi del sistema politico si erano messi al servizio di un disegno criminale disposto a comprare, violare e corrompere tutto e tutti".

Da Fava anche un dubbio: “tornare al voto a Castelvetrano - Comune sciolto per mafia - in queste condizioni di incertezza democratica, con un candidato sindaco appena arrestato e una lunga ombra sugli atti e i fatti delle passate amministrazioni, forse è un rischio da evitare. Un ringraziamento doveroso a chi sta svolgendo le indagini ma troppi sono gli episodi in Sicilia dove politica e affari si intrecciano per autosostenersi. Non si può lasciare alla sola magistratura e alle forze dell’ordine il compito di intervenire."