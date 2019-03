Inserita in Economia il 21/03/2019 da Direttore SOSTEGNO DALL’ANCISICILIA ALLA PROTESTA DI SINDACI E AGRICOLTORI IN CORSO A SANTA CATERINA VILLARMOSA PER CHIEDERE LO STATO DI CRISI PER L´AGRICOLTURA ISOLANA Pieno sostegno agli amministratori e agli agricoltori che, in queste ore, stanno manifestando a Santa Caterina Villarmosa per chiedere la dichiarazione dello stato di crisi per l’agricoltura siciliana. Questa è la posizione espressa dall´Ufficio di Presidenza dell´AnciSicilia riunitosi stamattina a Villa Niscemi a Palermo. “Il grido d’allarme lanciato da decine di sindaci e dagli agricoltori impegnati nella coltivazione di eccellenze che raggiungono le tavole di tutti gli italiani, ma i cui margini di guadagno sono ormai azzerati, non può e non deve rimanere inascoltato”. Dichiara Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia. “Il settore agricolo è allo stremo - continua Orlando - ed è indispensabile affrontare subito temi urgenti come la concorrenza sleale dei prodotti di scarsa qualità che arrivano dall’estero e invadono la grande distribuzione che quasi sempre pone alla base delle proprie scelte il criterio del prezzo più basso". "La dichiarazione dello stato di crisi – conclude il presidente Orlando - rappresenterebbe solo il primo passo per individuare una strategia che consentirebbe ai nostri prodotti maggiore attenzione e spazio nelle grandi strutture di vendita mitigando gli effetti dell’enorme crisi di mercato che ha colpito l’intero comparto in questi ultimi mesi”.

