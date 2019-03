Inserita in Politica il 21/03/2019 da Direttore Conferenza delle Regioni periferiche e marittime, Armao confermato vicepresidente della Commissione Isole Corfù (Grecia) - Stamane, nel corso dell’assemblea generale annuale della Commissione Isole del CRPM (Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime) che si è svolta a Corfù (Grecia), il vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, è stato confermato vicepresidente dell’organismo internazionale. La Commissione ha confermato alla presidenza Gilles Simeoni, presidente della Regione Corsica.

La Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM o, secondo l´acronimo inglese, CPMR) è un’organizzazione rappresentativa di circa 160 regioni principalmente appartenenti all´Unione europea. Opera dal 1973 ed è ormai uno degli interlocutori privilegiati degli organi decisionali comunitari (Commissione, Consiglio) per la sua rappresentatività e i contributi che ha dato su alcune specifiche materie. La CRPM focalizza i suoi interessi su sei tematiche principali e cioè: la coesione sociale economica e territoriale, le politiche marittime di crescita sostenibile, politiche su trasporti e accessibilità, governo dei territori europei, energia e cambiamenti climatici, politiche di vicinato. La CRPM, in ragione della vastità dei territori che rappresenta, è suddivisa in sei commissioni geografiche che corrispondono ai bacini marittimi europei: Arco Atlantico, Balcani-Mar nero, Mare Baltico, Mediterraneo, Isole, Mare del Nord. La Regione siciliana aderisce alla CRPM e fa parte della Commissione Intermediterrana e della Commissione Isole.

Palermo, 21 marzo ’19