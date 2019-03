Inserita in Cronaca il 20/03/2019 da Direttore Team Sherlock Home: incontro vicesindaco Il 20 marzo una delegazione di ragazzi della 4E Scientifico “G. Ferro” si è recata al municipio per incontrare il vicesindaco Dott. Vittorio Ferro. Accolti calorosamente, il vicesindaco ha rilasciato un’intervista al team Sherlock Home parlando del progetto monitorato dai ragazzi che prevede la realizzazione di case popolari in via Mistretta e la riqualificazione della zona circostante, che delle politiche di inclusione sociale che il comune ha attuato e vuole compiere. Il vicesindaco ha inoltre parlato della storia del palazzo e del progetto europeo, i ragazzi hanno scoperto che lo spazio verde che si vuole riqualificare (Parco Barone Pastore) deriva da un progetto ideato dallo studio Ferro già qualche anno fa. I fratelli Ferro hanno messo a disposizione gratuitamente il loro progetto opportunamente adattato per creare un parco giochi per bambini fruibile pure ai disabili. La prossima tappa che il team deve compiere è intervistare lo IACP per raccogliere le ultime informazioni in vista del prossimo report che devono inviare. Entro il 27 Marzo dovrà essere pubblicato sul portale monithon.it l’esito del monitoraggio eseguito andando a descrivere sia i punti di forza che cosa si può migliorare dicendo il loro parere e riportando le risposte date sia dal dott. Ferro che dallo IACP. I ragazzi inoltre dovranno documentare con video, foto e blogpost la visita fatta al palazzo da ristrutturare e alla zona da riqualificare.