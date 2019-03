Inserita in Salute il 20/03/2019 da Direttore Erice - Avvio del servizio di disinfestazione anti zanzare ed altri insetti infestanti Da domani l’avvio del servizio di disinfestazione anti zanzare ed altri insetti infestanti



Si rende noto che da domani 21 marzo, e anche per la giornata successiva del 22 marzo 2019, a partire dalle ore 7,00 in tutto il territorio Comunale di Erice verrà effettuato il 1° servizio di disinfestazione larvicida anti zanzare ed altri insetti infestanti da parte della ditta specializzata incaricata. I servizi di disinfestazione larvicida serviranno a prevenire la riproduzione delle zanzare e altri insetti infestanti adulti, vettore di malattie. L’erogazione del prodotto (compresse) sarà mirata e concentrata nei tombini secondo le prescrizioni sanitarie, ma anche in tutti i canali dove scorre l’acqua. Con l’occasione si rende noto, altresì, che sono in atto interventi sul verde pubblico su tutto il territorio Comunale di Erice. Eventuali zone del territorio comunale che presentano particolari esigenze di intervento immediato, potranno essere segnalate telefonicamente dagli interessati contattando l’Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Erice al numero telefonico 0923/502262 - 0923/502261 o attraverso l’applicazione Municipium.

Erice, 20.03.2019