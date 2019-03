Inserita in Cronaca il 20/03/2019 da Direttore Marsala - Lutto cittadino Davanti alla morte di una giovane ragazza, avvenuta in circostanze drammatiche che ne hanno scaturito sentimenti di sgomento e di dolore, sono unanimi e condivise la rabbia e l´indignazione. In questo momento deve, soprattutto, prevalere il cordoglio nei confronti della famiglia colpita negli affetti più cari. Questa morte appartiene a tutti noi, la morte di NICOLETTA appartiene a tutta la comunità cittadina e per questo motivo, penso sia doveroso che il Sindaco proclami, per il giorno dei funerali, il lutto cittadino come segno di vicinanza alla sua famiglia ma anche per chiedere all´intera cittadinanza di rimanere unita, perché la luce della speranza continui ad essere accesa. Essere uniti, stringendosi intorno al dolore della famiglia Indelicato, è un dovere che ciascuno di noi deve sentire. Lo dobbiamo alla memoria di NICOLETTA,lo dobbiamo a noi stessi.

Marsala, 20 marzo 2019

Aldo Fulvio Rodriquez Movimento 5 Stelle