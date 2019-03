Inserita in Nera il 20/03/2019 da Direttore Marsala: Omicidio indelicato Nicoletta QUESTA NOTTE I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI MARSALA HANNO TRATTO IN ARRESTO - IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA - IL 34ENNE BONETTA CARMELO E LA 29ENNE BUFFA MARGARETA, ENTRAMBI RESIDENTI A MARSALA. GLI STESSI SONO INDAGATIDELL’OMICIDIO E DELLA SOPPRESSIONE DI CADAVERE DI INDELICATO NICOLETTA, LA CUI SCOMPARSA ERA STATA DENUNCIATA DAI GENITORI NELLA GIORNATA DI DOMENICA. IL CORPO DELLA GIOVANE 25ENNE E’ STATO RINVENUTO DAI CARABINIERI NELLE CAMPAGNE MARSALESI DI CONTRADA SANT’ONOFRIO.



https://www.facebook.com/TrapaniOknotizie/