Inserita in Salute il 20/03/2019 da Direttore Sanità Sicilia. Nomina manager aziende ospedaliere e sanitarie, Ugl: ´Finalmente vertici stabili con cui poter collaborare per risolvere i problemi. Indispensabile far partire la stagione dei concorsi "Con la nomina dei nuovi direttori generali, si chiude la parentesi che rendeva precarie tutte le figure di vertice delle aziende ospedaliere e sanitarie siciliane. Una vera e propria criticità del sistema sanitario regionale, una pagina non di certo positiva, che la Giunta Musumeci è riuscita finalmente ad archiviare. Nell´attesa di conoscere chi andrà a dirigere i Policlinici universitari, porgiamo ai neo nominati, ed alle squadre che nei prossimi giorni andranno a formare, gli auguri di buon lavoro offrendo già da subito la nostra collaborazione per le iniziative finalizzate alla risoluzione dei problemi dei lavoratori. Dopo l´approvazione della rete ospedaliera e l´arrivo definitivo dei nuovi manager, ci auguriamo che presto ci sia anche l´approvazione degli atti aziendali e delle piante organiche, perchè possa davvero partire la stagione dei concorsi e dei completamenti degli organici che auspichiamo da diverso tempo." Lo dichiarano i segretari regionali, rispettivamente delle federazioni Ugl sanità e Ugl medici, Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri.



