Inserita in Politica il 19/03/2019 da Direttore Camera, Forza Italia presenta misure contro il Femminicidio Siracusano (FI): "Nessuna violenza contro le donne dovrà essere tollerata"



Roma. 19/03/2019: Oggi in Conferenza Stampa, Forza Italia ha annunciato le sue misure contro il Femminicidio. Tra le novità, l´introduzione nel codice penale dei reati di “Sexting” e “Revenge Porn” la cui pericolosità sociale consiste nella diffamazione delle vittime, di solito donne, attraverso internet e i social network, in cui la "viralità" dell´immagine o dei video diffusi ha l´obiettivo di amplificare la "gogna mediatica". In questo caso la "vendetta" consiste nella pubblicazione e divulgazione di contenuti intimi ed espliciti. Oltre alla violenza fisica, c’è infatti quella psicologica.

"Penso a tutte quelle ragazze costrette a subire tale umiliazione, e che per i sensi di colpa decidono di commettere anche gesti estremi quali il suicidio”. A riferirlo è la Deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, la quale propone anche dei corsi di autodifesa e di arti marziali, in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, determinanti per strutturare le capacità fisiche e psicologiche delle donne per affrontare ogni forma di aggressione.

"Insieme alle colleghe Mariastella Gelmini, Anna Maria Bernini, Stefania Prestigiacomo, Mara Carfagna, Giusi Bartolozzi, Urania Papatheu, Jole Santelli, Federica Zanella, Giusy Versace, Patrizia Marrocco, Benedetta Fiorini, Annaelsa Tartaglione, Donatella Conzatti, Maria Rizzotti e tutte le altre parlamentari azzurre – conclude Siracusano – abbiamo presentato concrete proposte di legge sul tema del contrasto alla violenza contro gli atroci delitti di genere.



https://www.facebook.com/TrapaniOknotizie/