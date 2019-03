Inserita in Economia il 19/03/2019 da Direttore INTERROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANCORA NON EROGATE Da circa un mese, i cittadini, alla richiesta di conoscere dagli uffici comunali il momento del pagamento delle borse di studio relative all´anno scolastico 2015-2016 e seguenti, ricevono la stessa risposta: “a breve”. Sappiamo bene che questa amministrazione ha dei problemi con gli avverbi, soprattutto se si tratta di quelli di tempo. Infatti, per l´amministrazione Castiglione il tempo giusto per ripristinare l´illuminazione in una zona di Tre Fontane è superiore a 4 mesi, non le basta invece un anno per tappare una buca in Via O. Cappuccini. Quanto tempo le occorrerà per liquidare le borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l´istruzione dei figli dei cittadini??? Parliamo di somme stanziate dalla Regione e che dovrebbero essere delle partite di giro da mettere in pagamento immediatamente. Quali sono le motivazioni del ritardo del pagamento delle borse di studio dell´anno scolastico a partire dall´anno scolastico 2015-2016 e degli anni seguenti??? Quali provvedimenti intenda mettere in atto al fine di risolvere il problema in questione al fine di liquidare quanto dovuto ai cittadini che ne hanno fatto richiesta??? Sono queste le domande che abbiamo fatto all´amministrazione nella nostra interrogazione.

19/03/2019

TOMMASO DI MARIA



https://www.facebook.com/TrapaniOknotizie/