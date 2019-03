Inserita in Politica il 19/03/2019 da Direttore Taglio dei vitalizi, Miccichè: ´Una commissione dell’Ars per redigere un apposito ddl´ Palermo – “La Conferenza dei capigruppo dell’Ars ha deciso di nominare una commissione assembleare che, dopo un attento studio sulle ricadute dei tagli sui vitalizi, dovrà redigere un apposito disegno di legge. Sarà, quindi, competenza del Parlamento siciliano varare una norma che stabilirà come e se ridurre gli stessi vitalizi”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, al termine della Conferenza dei capigruppo.

“Una volta varata la legge regionale non sarà più necessario che il taglio dei vitalizi venga deliberato dal Consiglio di Presidenza dell’Ars”, ha concluso il presidente.



