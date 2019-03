Inserita in Economia il 19/03/2019 da Direttore GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL 20 E 21 MARZO A PALERMO E CATANIA DUE SEMINARI ORGANIZZATI DA ANCI E CONAI “Questi seminari sottolineano l’importanza di una raccolta differenziata intesa come potenziale risorsa, poiché i rifiuti correttamente riciclati possono generare un’economia incentrata sulla sostenibilità ambientale. A questo si deve accompagnare un’attenta gestione delle diverse tipologie di rifiuti senza perdere di vista il complesso quadro siciliano caratterizzato da una serie di criticità tra cui la carenza di centri di compostaggio e “trasferenza” e l’assenza di impiantistica che costringe i comuni a dispendiosi “traslochi” da un territorio all’altro”. Lo hanno detto il presidente e il segretario generale di AnciSicilia, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presentando i due seminari che, in collaborazione con ANCI-CONAI, si svolgeranno il 20 marzo a Palermo e il 21 marzo a Tremestieri Etneo. Gli incontri, dal titolo “La gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, affidamento del servizio, tariffazione e avvio a riciclo di rifiuti da raccolta differenziata”, costituiranno un’importante opportunità di approfondimento e aggiornamento con particolare riguardo agli aspetti tecnici, operativi ed economici dell’Accordo Quadro per la valorizzazione dei rifiuti di imballaggio da raccolta differenziata; anche in vista del rinnovo del nuovo Accordo Quadro Anci-Conai 2019-2024. Tutte le informazioni sul sito www.anci.sicilia.it

Palermo- Mercoledì 20 marzo 2019 – ore 9.00-14.30 Sede: Sala delle Carrozze - Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2

Tremestieri Etneo – Giovedì 21 marzo 2019- ore 9.00-14.30 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a



