Inserita in Economia il 19/03/2019 da Direttore Mazara del Vallo - MERCATO AGRO ALIMENTARE Giovedì la consegna dei boxes agli assegnatari



“Saranno consegnati ufficialmente giovedì mattina i boxes del Mercato AgroAlimentare nella zona del Porto Nuovo agli operatori che li hanno avuti assegnati tramite bando. Da una parte troveranno spazio i boxes della pesca e dall’altra quelli relativi all’agricoltura. L’intera area dove insiste il Mercato AgroAlimentare, grazie anche agli interventi che sono stati effettuati come: l’illuminazione nell’intera area portuale, la realizzazione di una funzionale rotatoria e la continua manutenzione dell’area verde ivi adiacente, diventerà un centro vitale ed importantissimo per il nostro territorio. L’intero piano terra della struttura sarà occupato dagli operatori del settore della pesca e dell’agricoltura, mentre il piano primo è stato messo a disposizione del CNR che assicurerà una costante consulenza sui problemi legati alle specificità e alle competenze dello stesso Consiglio Nazionale di Ricerca al CNR”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, annunciando che giovedì 21 Marzo alle ore 11,00 verranno ufficialmente consegnati agli assegnatari i boxes del Mercato AgroAlimentare.

A seguito di apposito bando sono stati assegnati complessivamente 10 boxes del piano terra del Mercato AgroAlimentare, mentre il primo piano è stato affidato invece al Consiglio Nazionale di Ricerca da adibire a laboratori e uffici.

Mazara. Mercato AgroAlimentare. Giovedì 21 Marzo la consegna dei boxes

Mazara del Vallo, 19 Marzo 2019

Video



https://www.facebook.com/TrapaniOknotizie/