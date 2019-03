Inserita in Sport il 19/03/2019 da Direttore Un grande progetto di Sundas ´Antonio Conte, Vincenzo Montella, Paolo Di Canio e Filippo Inzaghi´ “La Sport Man sta valutando in queste ore l’avvio di un’iniziativa a livello internazionale che coinvolgerà grandi allenatori che la nostra agenzia vorrebbe prendere sotto mandato per proporre un progetto che coniughi calcio, marketing scoperta di nuovi talenti”.L’annuncio è del manager Alessio Sundas, titolare dell’agenzia Sport Man, che si prepara contattare tecnici dello spessore di Antonio Conte, Vincenzo Montella, Laurent Blanc, Roberto Donadoni, Roberto Di Matteo, Massimo Carrera, Francesco Guidolin, Paolo Di Canio e Filippo Inzaghi. Il progetto è di ampio respiro.

“Chiederemo a questi allenatori – prosegue Sundas – di concedere alla nostra agenzia il mandato per fargli assumere il ruolo di testimonial per aziende multinazionali legate al mondo del calcio. Nel contempo, questa collaborazione aprirebbe le porte alla possibilità di ingaggi in top club sia in Italia che in Europa, senza dimenticare che la nostra agenzia ha contatti molto radicati anche in nazioni come Brasile, Cina, Giappone, Dubai. C’è insomma la possibilità di creare una grande sinergia che unisca il calcio al marketing con enormi possibilità di remunerazioni per i diretti interessati. La Sport Man tiene sempre in considerazione anche il calcio giovanile, con questi grandi tecnici potremmo far crescere il nostro progetto di Vivaio Nazionale dove coltivare nuovi talenti per rinforzare il football azzurro. Abbiamo già pronto un sponsor di spessore internazionale, siamo certi che questi tecnici non si faranno sfuggire l’occasione di partecipare ad un progetto innovativo. La Sport Man è a loro disposizione”.



https://www.facebook.com/TrapaniOknotizie/