Inserita in Cronaca il 19/03/2019 da Direttore Un pensiero pure ai papà che non ci sono più e una carezza a chi ne è rimasto senza. Oggi è la “Festa del Papà”. Quasi tutti i papà riceveranno un augurio, un bacio, un abbraccio, un dono. Ma ci sono tanti papà che non ci sono più, per un motivo o per un altro. Ci sono però figli, spesso piccoli o giovanissimi, che avrebbero bisogno di guardare negli occhi e abbracciare i loro papà volati in una scia di Cielo troppo troppo prematuramente. A questi papà che non ci sono più, ma ci sono i loro figli che li invocano sempre (in particolare oggi), l’Università delle Generazioni intende rivolgere un “pensiero speciale”. E lo fa, riportando qui di sèguito i più recenti pensieri (quasi diaristici) che una giovane ragazza di Guardavalle Marina (CZ), Domenica Lanciano (24 anni), ha scritto al suo indimenticabile papà, Francesco, volato via perché caduto sul lavoro in Toscana dieci anni fa, quando lei aveva appena 14 anni. Una vita senza il proprio papà. Quale e quanta crudeltà riserva a volte l’esistenza! E, soprattutto oggi, come non pensare pure ai tanti che hanno perso la colonna portante della loro vita, eppure hanno trovato il coraggio di crescere nella più lodevole dignità?!... E come non pensare anche al genitore rimasto il quale ha dovuto raddoppiare il ruolo, umano familiare e sociale, per garantire ai propri figli almeno il minimo che spetta loro avendo entrambi i genitori?!... Una carezza a tutti dall’Università delle Generazioni! UNA CAREZZA A DOMENICA E A TUTTI I VERI EROI 17 marzo 2019 ore 18,51 Oggi ancora più degli altri giorni il pensiero va a te a te ke mi ai lasciata da sola in questo mondo a te ke te ne sei andato da un momento all´altro... A te ke sei stato sempre vicino a me, mi mancano i bei momenti quelli belli quando ci facevamo delle risate quelli brutti quando mi sgridavi e dentro di te il tuo cuore piangeva scherzavamo mi manca il tuo sorriso i tuoi occhi ke quando mi guardavi ti brillavano?? Papà xk te ne sei andato così via presto ma prima o poi ci rivedremo e ci abbracciamo forte finché ci manca il respiro... Io non ho parole xk non ci sei tu grande eroe❤ mi manki tantissimo Papà

17 marzo 2019 ore 23,54 Vorrei vedere i tuoi occhi commossi ke mi guardano. Vorrei poterti mandare un messaggio con scritto auguri papà ti voglio bn xk tu lo sai ke io non sono tanta brava con le parole... Vorrei invece averti adesso qui accanto a me, ora ke sono grande.

Ma non posso, non posso xk mi guardo intorno e non ci sei, ma tranquillo grande eroi ke ho capito quanto amore mi ai regalato ❤ scusa x tutte le volte ke non ho capito, scusa anke x quando ti facevo stare male io ti devo dire tante cose PAPA´ ke ho nel ❤

1) e ke ti devo dire ke mi hai cresciuta 2) e ke x te sono diventata una donna 3) ke mi ai imparato tanta educazione 4) ti devo dire grazie tanto x quello ke mi hai fatto stare bene Sia quando c’eri tu e anke ora dopo 10 anni ke sei volato via dalla mia vita... Buonanotte grande eroe non ti dimenticherò mai e poi mai tu sei e sarai il mio Angelo più bello ke c è in paradiso! Mi manki da morire PAPÀ Lunedì 18 marzo 2019 ore 23,01 10 Anni senza di Te 10 Anni ke sei volato via grande eroe te ne sei andato così via presto ancora eri un giovane di 45 anni avevi un vita d avanti con la tua famiglia... Te ne sei andato neanke a vedere i tuoi figli crescere? Noi papà ora ke siamo grandi ti accoglievamo non solo di un papà normale come tutti gli altri ma di un papà fantastico! Tutti noi ti volevamo qua accanto a scherzare e a guardarci e a guidarci ora ke siamo grandi xk noi avevamo bisogno di te.. Papà noi i tuoi figli ogni giorno ogni ora ci giriamo intorno x vedere se ci sei tu ma anke ke non ci sei qua noi ti guardiamo alziamo gli occhi verso il cielo e vediamo te il più bello Angelo ke sei nel cielo... Ogni volta ke vedo una piccola stellina penso e dica quello è la persona più importante della mia vita ke se ne è andato così all´improvviso. Grande eroe io ho tante cose da dire Ma mentre ke ti dico queste parole mi vengo le lacrime xk io non volevo scriverti ho vedere quella stella in cielo Io te le volevo dire da vicino papi Quando sei volato via da me io avevo solo 14 anni ero troppo piccola io ti cercavo sempre fino ad ora ke ne ho 24 anni. Papà l’ultima cosa ke ti voglio dire Ti Voglio tanto bene e x me sei sempre stato il mio grande eroe ma non solo questo sei anke la mia vita ke non mi dimenticherò mai mai mai Ti amo papi Buona notte grande eroe ! Lunedì 18 marzo 2019 ore 23,12 Papà quella ke ti scrive e la tua piccola Domy io ti voglio dire solo una parola ke domani è la festa del papà e tu non ci sei qua con me ed io ogni volta ke viene il 19 marzo faccio una malattia xk non ci sei tu. Io papà ti do adesso gli auguri e tanti baci e abbracci ❤ Auguri papà!

