Inserita in Cronaca il 19/03/2019 da Direttore ALCAMO: DA DOMANI SARANNO DISTRIBUITI I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO. Da domani 20 Marzo, presso la Cittadella dei Giovani di via Ugo Foscolo n.1 saranno in distribuzione, per coloro i quali ne faranno richiesta muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, i contenitori verdi per la raccolta differenziata del vetro. La distribuzione sarà fatta nelle giornate di Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Alcamo Vito Lombardo “i contenitori saranno distribuiti gratuitamente sia per i singoli cittadini che per le utenze condominiali; inoltre, saranno allocati alcuni stalli adiacenti alla Cittadella dei Giovani per posteggiare le macchine e rendere più agevole il ritiro dei contenitori”.



