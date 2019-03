Inserita in Cronaca il 19/03/2019 da Direttore Trapani - Entro il 15 aprile le domande per l´incarico di scrutatore - Elezioni Europee In conseguenza del deliberato della Commissione Elettorale Comunale, datato 18 marzo, coloro che sono interessati a svolgere lŽincarico di scrutatore per le prossime consultazioni europee, potranno presentare domanda di disponibilità compilando l´apposito modello di cui al fac-simile sotto riportato.

La richiesta, il cui modulo è possibile scaricarlo dal sito del comune, dovrà essere presentata entro il 15 Aprile 2019 e potrà essere inoltrate:

1) inviando una mail al seguente indirizzo scrutatori@comune.trapani.it corredata da copia del documento dŽidentità del richiedente; 2) brevi manu, presentando lŽistanza presso lŽufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n.1.

Tra il 25°e il 20° giorno antecedente la data della consultazione, la Commissione Elettorale si riunirà in pubblica adunanza, preannunciata con apposito manifesto ove verrà indicato il luogo e la data, e procederà alla nomina degli scrutatori mediante sorteggio fra coloro che, iscritti allŽAlbo ed in possesso dei requisiti, avranno fatto pervenire istanza di disponibilità entro i termini su indicati.

I requisiti richiesti sono:

1) iscrizione all´ALBO delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale 2) disoccupato o inoccupato iscritto al Centro Territoriale per l’Impiego di Trapani

Il compenso previsto di 120 euro non è soggetto a tassazione.

www.comune.trapani.it Sul sito istituzionale del Comunesarà pubblicato lŽelenco dei nominati con la data del ritiro della nomina.

Il mancato ritiro nei termini verrà considerato quale rinuncia.

Un eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico, deve essere comunicato al Sindaco entro 48 ore dalla nomina.



