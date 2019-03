Salemi, inaugurato l´Ecomuseo del grano e del pane

Inserita in Cultura il 19/03/2019 da Direttore Salemi, inaugurato lŽEcomuseo del grano e del pane Il sindaco Venuti ricorda Tusa: “Un amico della nostra città”

SALEMI (TRAPANI) - Un applauso in memoria dellŽassessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, Sebastiano Tusa, scomparso in un incidente aereo in Etiopia, ha salutato lŽinaugurazione dellŽEcomuseo del grano e del pane di Salemi. La nuova esposizione permanente, che va ad aggiungersi alle quattro sezioni già presenti all´interno dellŽex collegio dei Gesuiti, è stata inaugurata dal sindaco della cittadina trapanese, Domenico Venuti, nellŽambito della settimana dedicata alla Festa di San Giuseppe. "Una nuova offerta culturale alla città, che grazie alle sue tradizioni può puntare sullo sviluppo turistico - ha affermato Venuti -. LŽinaugurazione non poteva che avvenire nellŽambito della Festa di San Giuseppe, mix di arte, fede, storia e tradizione". Nel corso della cerimonia, a cui hanno partecipato anche il coordinatore dellŽEcomuseo, Giuseppe Maiorana, e il direttore del Parco archeologico di Segesta, Rossella Giglio, il sindaco di Salemi ha poi ricordato Tusa, esprimendo anche i sentimenti di "vicinanza" della città ai familiari dellŽassessore: "Era un amico di Salemi, dove da pioniere portò avanti gli scavi nel sito archeologico di Mokarta. Ragioneremo sul modo migliore di ricordarlo, ma intanto continuiamo nel solco della valorizzazione della cultura che lui ha tracciato".

AllŽinaugurazione sono intervenute anche Viviana Trapani, che guida il laboratorio Design del dipartimento di Architettura dellŽUniversità di Palermo, e Serena Del Puglia, oltre al Polo museale regionale di Palazzo Riso, realtà che ha collaborato alla nascita dellŽEcomuseo del grano e del pane, Natale Giordano, coordinatore dell´Ecomuseo delle terre normanne, e Vito Zarzana, vicepresidente della Rete Museale e Naturale Belicina.



