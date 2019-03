Inserita in Politica il 18/03/2019 da Direttore Università, TFA sostegno. Cracolici: ridistribuire posti fra Atenei siciliani “Occorre ridistribuire fra le Università siciliane i posti TFA di sostegno (Tirocinio Formativo Attivo) della scuola secondaria di I e II grado, bilanciando l’offerta tra Sicilia Orientale ed Occidentale e superando la miope decisione dell’Ateneo palermitano che, unico in Italia, non ha inserito nella propria offerta percorsi formativi per attività di supporto didattico per gli alunni della scuola secondaria”. Lo dice il parlamentare regionale del PD Antonello Cracolici che ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale all’Istruzione ed alla Formazione Professionale.

“Non è comprensibile – prosegue Cracolici - la ragione per la quale l’Università di Palermo abbia escluso dalla propria offerta formativa, della quale fanno parte 100 posti a sostegno della scuola dell’infanzia e 340 posti a sostegno della scuola primaria, l’attivazione dei corsi per il sostegno nella scuola di secondo grado. Certo è – aggiunge il parlamentare PD - che a pagarne le conseguenze saranno tutti gli studenti provenienti dalla Sicilia Occidentale costretti spostarsi e ad affrontare aggravi economici anche solo per sostenere i test di ammissione. L’assessorato all’Istruzione e della Formazione Professionale intervenga rapidamente – conclude Cracolici – anche in vista dell’approssimarsi della data dei test di ammissione prevista per il prossimo mese di aprile, per dare pari opportunità agli studenti siciliani”.

