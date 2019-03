Inserita in Politica il 18/03/2019 da Direttore Migranti, Miccichè all’equipaggio del motopesca Pegaso: ´Salvini in mezzo al mare? Salvate anche lui´ Palermo – “Se vi dovesse capitare di vedere Salvini in mezzo al mare, salvate anche lui”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine della premiazione dell’equipaggio del motopesca mazarese “Pegaso”, i cui componenti hanno ricevuto una targa per avere salvato decine di migranti che rischiavano di annegare a sud di Lampedusa.





https://www.facebook.com/TrapaniOknotizie/