Mazara del Vallo - Guasto condotta idrica di Costiera Tecnici al lavoro per la riparazione del danno. Un servizio di Autocisterne d'acqua per approvvigionare gli abitanti



“Da sabato 16 Marzo abbiamo provveduto a mandare autobotti d’acqua a Borgata Costiera per lenire i disagi inerenti ad un guasto alla condotta idrica della stessa Borgata e che ha lasciato gli abitanti all’asciutto. I nostri tecnici sono al lavoro per la riparazione del guasto ed entro 24 ore l’erogazione idrica dovrebbe tornare alla piena normalità”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, in merito ad un guasto che ha interessato la condotta idrica che rifornisce d’acqua la Borgata Costiera di Mazara del Vallo.

“Nelle more che si completi l’iter burocratico per l’assegnazione dei lavori di sostituzione di circa 400 metri di condotta – ha aggiunto l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici, ing. Nicola Giacalone – abbiamo predisposto un servizio urgente per non far mancare l’acqua ai numerosi abitanti della nostra Borgata”.

Proprio stamane altre due autocisterne hanno raggiunto Borgata Costiera e hanno provveduto ad approvvigionare gli abitanti.

Mazara del Vallo, 18 Marzo 2019



