Inserita in Cronaca il 18/03/2019 da Direttore ´Staffetta contro il razzismo´ In previsione della Giornata internazionale per l´eliminazione della discriminazione razziale, che si celebra ogni anno il 21 marzo, l´I.C. "Lombardo Radice Pappalardo", diretto dalla Prof.ssa Maria Rosa Barone, ha aderito ad un importante progetto di rete tra scuole, che ha visto coinvolto anche il Liceo Classico di Castelvetrano.

Venerdì 15 marzo, proprio nell´Aula Magna del "Pantaleo", si è svolto, a cura delle due istituzioni scolastiche, un evento dal titolo "Staffetta contro il razzismo". Hanno partecipato per la scuola primaria la V B del plesso "G. Lombardo Radice", per la secondaria di primo grado le classi I C, II A, II B, II C, II D del plesso "V. Pappalardo", oltre alla II F e alla II G del plesso "E. Medi".

Coordinati dai docenti e dai referenti di plesso, gli studenti hanno proposto originali riflessioni e realizzato apprezzate performance inerenti al tema, con drammatizzazioni, videoriprese e coreografie. L’esperienza si è mostrata stata altamente formativa e gli allievi, come sempre, si sono distinti per impegno, garbo e versatilità.

