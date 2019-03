Inserita in Sport il 18/03/2019 da Direttore

COMO IN SERIE A

Como – Dopo il clamoroso pareggio del Como di ieri e relativa perdita del primato in classifica, a favore del Mantova, il manager Alessio Sundas è ancora più deciso nel portare un nuovo imprenditore per l’acquisto della società Lariana con un’idea ben precisa: quella di far rimanere una dirigenza forte e decisa e far acquisire le quote dei soci non più convinti del progetto.





Già nei giorni scorsi, il procuratore sportivo Alessio Sundas con l’avv Gualtiero Ferrari hanno fatto un sopralluogo sia al Senegaglia che allo storico centro sportivo di Orsenigo per valutare se ci sono le possibilità di far intervenire un imprenditore per far acquistare all’asta il centro sportivo e iniziare così i lavori di ristrutturazione.





In queste ore il manager Sundas con tutto lo staff, stanno valutando la possibilità di utilizzare bandi europei per la ristrutturazione del centro sportivo e se del caso partecipare alla gara.





Sono ad elencarvi i 5 punti per dar vita al nuovo centro di Orsenigo:

1) Uffici per lo sviluppo del merchandising per dar vita così alla linea gadget Como calcio (tazze con il logo della squadra, una statua che rappresenta il fantastico paesaggio del lago di Como, magliette, asciugamani, cappellini, occhiali, linea total look e tanti altri). Ciò comporterà un certo incremento economico anche per la città, che vedrà così aumentare i posti di lavoro da impiegare nel progetto;

2) Vivaio Nazionale dove sviluppare e allenare i giocatori del domani, oggi! Sviluppare un’accademia con coach esperti dove i ragazzi possono crescere bene ed essere pronti per affrontare il calcio professionistico;

3) Sviluppo dell’area femminile con settore giovanile per la relativa squadra del Como;

4) Modifica della ragione sociale della società Como in S.p.A. e contestuale quotazione in borsa, allo scopo di avere una maggior flessibilità, una indubbia trasparenza nella governance e la possibilità ai tifosi di acquisire un “pezzo di Como calcio”;

5) Fare in modo di acquisire lo stadio, magari partecipato dal Comune, e investire così in tutte quelle opportunità che ciò deriva. Inoltre è intenzione del Sundas sviluppare all’interno del Senegaglia l’area “tutti gli sport”.Tutti possono fare sport, ma ciò deve essere accessibile e questi spazi avranno questa finalità e soprattutto un centro costruito per far fare attività sportiva ai disabili, dedicando loro un apposito settore anche al centro di Orsenigo;

6) Questo fine settimana, Sundas si recherà in Svizzera per costruire degli accordi con società calcistiche elvetiche e organizzare un torneo dedicato a Davide Astori (il capitano della squadra del cuore dell’intermediario Sundas). Successivamente, se ve ne sarà la possibilità, verrà organizzata una partita del cuore con vecchie glorie lombarde e svizzere per una raccolta fondi in favore dell’Ospedale Gaslini di Genova.





L’obiettivo di Sundas e dell’avv. Ferrari è quello di portare il Como in serie A grazie all’investimento di diversi imprenditori che con Nicastro potranno far diventare grande questo club.





Il manager toscano ha un’agenda fitta di incontri, prima andrà a Como per parlare con la dirigenza del club lariano ed in caso positivo proseguirà per la rotta tracciata e garantire al club, in questo ultimo scorcio di campionato, una certezza sul futuro.