Inserita in Gusto il 18/03/2019 da Direttore Lo Sbarco del Cioccolato Dal 5 al 7 Aprile 2019, si svolgerà a Marsala all´interno del Palazzo Fici un appuntamento di tre giorni dedicati interamente al cioccolato. Un evento organizzato dall’Associazione culturale CIURI e dall´Agenzia Communico, con il supporto di Italpaper e Rete Punica. L’intento è quello di far emergere il gusto intenso del cioccolato abbinandolo al prodotto d’eccellenza della nostra città: il Marsala.

#losbarcodelcioccolato Per l´occasione, grazie allo Sponsor ICAM, uno staff qualificato di 6 Maestri Pasticceri, ci farà vivere per 3 giorni l´arte del cioccolato. Uno di questi è VITO FILINGERI



