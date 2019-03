Inserita in Economia il 18/03/2019 da Direttore ALCAMO: PUBBLICATE LE DATE PER IL CONCORSO INTERNO DEI VIGILI URBANI Sono state rese note e pubblicate sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it le modalità di svolgimento del concorso interno riservato al personale precario e riguardante i VV. UU. del Comune di Alcamo; sono 30 posti a tempo indeterminato e parziale, categoria C, profilo professionale: istruttore di vigilanza. Il 1^ Aprile le prove scritte presso la Cittadella dei Giovani, il 24 Aprile le prove orali a Palazzo di Città.

Dichiara l’assessore al personale Fabio Butera “nonostante le difficoltà create da aggiornamenti poco chiari delle norme riguardanti le modalità di assunzione del personale precario, siamo molto orgogliosi di poter fare dei passi avanti concreti, rispettando i piani che ci siamo dati di stabilizzare i nostri dipendenti che ancora non godono di un contratto a tempo indeterminato. L’esigenza di partire dal bando dei Vigili Urbani è data dal fatto che queste figure sono fondamentali per la Città, soprattutto per garantire maggiore tutela e controllo capillare del territorio nonché offrire i servizi adeguati”.



