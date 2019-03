Inserita in Economia il 18/03/2019 da Direttore ALCAMO: SONO INIZIATE LA SCORSA SETTIMANA LE PROVE CONCORSUALI PER IL CONCORSO DI DIRIGENTE CONTABILE Si sono svolte nei giorni scorsi le prove scritte del concorso di dirigente contabile bandito dal comune di Alcamo.

Dichiara il Primo Cittadino, Domenico Surdi “è il primo concorso pubblico che si fa dopo vent’anni di blocco totale: siamo tornati ad assumere e continueremo a farlo nei prossimi giorni. La riorganizzazione del personale era una delle sfide che avevamo abbracciato e che portiamo avanti ogni giorno, consapevoli che senza persone preparate e volenterose nessun programma può essere realizzato”.

Dichiara l’assessore al Personale, Fabio Butera “da quando siamo arrivati abbiamo iniziato ad invertire la rotta, disponendo assunzioni con contratto a Tempo Pieno e Indeterminato, laddove era ormai la normalità fare assunzioni a tempo parziale e determinato che hanno creato tutto quel precariato a cui oggi stiamo cercando faticosamente di porre rimedio”.

Infine, un ringraziamento va fatto all’ITET di Alcamo nella persona del dirigente per aver messo a disposizione le aule per le prove, segno della collaborazione tra le istituzioni: Comune e Scuola.



